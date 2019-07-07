- 15 Tarım işçisi kimyasal ilaçtan zehirlendi

SİVAS - Sivas'ın Ulaş ilçesinde kimyasal ilaçtan etkilenen 15 tarım işçisi hastanelere kaldırıldı. 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Ulaş ilçesi Bostanya köyünde pancar tarlasında çapa yapan 15 tarım işçisi mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile önce Ulaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından rahatsızlanan 15 işçi Sivas'ta ki hastanelere sevk edildi. İşçilerden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Pancar tarlasında çalışmak üzere Diyarbakır'dan Sivas'a gelen işçilerin, kimyasal ilaçlama yapılan tarlada çalıştıktan sonra rahatsızlandıkları belirtildi. Kimyasal ilaçtan zehirlendikleri düşünülen aralarında çocuklarında bulunduğu işçilerin tedavileri sürüyor.

Kaynak: İHA