15 suçtan aranıyordu, sahte kimlikle yakalandı
Demirören Haber Ajansı, Soner Aydın - Güncel
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MERSİN'in Mezitli ilçesinde, 15 suçtan arama kaydı bulunan A.Ö., oğlu M.Ö. adına düzenlenen sahte kimlikle yakalandı.
MEZİTLİ, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Mezitli ilçesinde, 15 suçtan arama kaydı bulunan A.Ö., oğlu M.Ö. adına düzenlenen sahte kimlikle yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 suçtan aranan A.Ö.'yü, oğlu M.Ö. adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakaladı. A.Ö.'nün, GBT sorgulamasında suç kayıtları tespit edildi. Gözaltına alınan baba ile oğlu, işlemleri için emniyete götürüldü.FOTOGRAFLI
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Güncel