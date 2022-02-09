15 suçtan aranıyordu, sahte kimlikle yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

15 suçtan aranıyordu, sahte kimlikle yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Soner Aydın - Güncel
 - Güncelleme:
15 suçtan aranıyordu, sahte kimlikle yakalandı

MERSİN'in Mezitli ilçesinde, 15 suçtan arama kaydı bulunan A.Ö., oğlu M.Ö. adına düzenlenen sahte kimlikle yakalandı.

MEZİTLİ, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Mezitli ilçesinde, 15 suçtan arama kaydı bulunan A.Ö., oğlu M.Ö. adına düzenlenen sahte kimlikle yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 suçtan aranan A.Ö.'yü, oğlu M.Ö. adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakaladı. A.Ö.'nün, GBT sorgulamasında suç kayıtları tespit edildi. Gözaltına alınan baba ile oğlu, işlemleri için emniyete götürüldü.FOTOGRAFLI


Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Güncel

Mezitli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title