15 Şubat'ta açılacak olan köy okulları yüz yüze eğitime hazır
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15 Şubat'ta açılacak olan köy okulları yüz yüze eğitime hazır

11.02.2021 13:59 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:59
15 Şubat'ta açılacak olan köy okulları yüz yüze eğitime hazır

Köy okullarının 15 Şubat'ta başlayacak yüz yüze eğitime hazır hale getirildiği bildirildi.

Köy okullarının 15 Şubat'ta başlayacak yüz yüze eğitime hazır hale getirildiği bildirildi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, okulların açılma tarihi yaklaşırken, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" uyarınca, okullardaki tüm alanlarda öğrenciler arasında 1-1,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirildiği ve açılacak tüm okullara ihtiyaç duyulan dezenfektan, sabun gibi temizlik malzemelerinin ulaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 15 Şubat Pazartesi günü itibariyle, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamının, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde ilçe hıfzıssıhha kurullarının ilçe milli eğitim müdürlükleri ile iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda, tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokulların da haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçileceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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