15 Şubat Pazartesi Afyonkarahisar depremi kaç büyüklüğünde oldu? Depremin merkez üssü neresi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 15 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde ve komşu ülkelerde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Afyonkarahisar'da deprem mi oldu?

AFYONKARAHİSAR'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre 3.9, Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.0 büyüklüğünde Afyon'da deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi olduğu belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'ın verilerine göre Afyonkarahisar'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büyüklük : 3.9 (Mw)

Yer : Dinar (Afyonkarahisar)

Tarih-Saat : 15.02.2021, 00:08:15 TSİ

Enlem : 38.1840 N

Boylam : 30.0398 E

Derinlik : 5.39 km

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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesine göre 15 Şubat Pazartesi saat 00:08 sularında Afyonkarahisar'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ...