15 Şubat okullar açılacak mı? 15 Şubat 2021'de hangi sınıflar açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk neler dedi?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında devam eden online eğitim ne zaman bitecek? 15 Şubat okullar açılacak mı? 15 Şubat 2021'de hangi sınıflar açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk neler dedi?

Uzun süredir devam eden online eğitim, bazı sınıflar için son buldu. Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak? 15 Şubat okullar açılacak mı? 15 Şubat 2021'de hangi sınıflar açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk neler dedi?

15 ŞUBAT OKULLAR AÇILACAK MI?

Köy okulları 15 Şubat 2021 Pazartesi günü açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek." dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK NELER DEDİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüs salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin yol haritasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk "15 Şubat Pazartesi günü eğitime başlıyoruz. Köy okullarımızı tüm sınıflarda yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da açma kararı verdik. 1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak.1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada iki gün devam edecek." açıklamasında bulundu.