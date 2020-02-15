: 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Günü

15.02.2020 17:33 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:38

15 Şubat Dünyada Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen "Farkındayım Projesi", İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde başladı.

Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat Amfisi'nde düzenlenen projenin açılış töreninde konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, en çok rastlanan üç çocukluk çağı kanser türünün lösemi, lenfoma ve kas ve sinir sistemi kanserleri olduğunu söyledi.

Kanser türlerinde erken teşhisin önemine dikkati çeken Memişoğlu, "Kanser konusunda doktor değil ailenin kendisine bu bilinci kazandırarak, teşhiste erken davranmanın avantajını kullanmalıyız. Çünkü bu çocukların en büyüğü 15 yaşında ve önlerinde en az bu ülkeye enerji ve katkı verecek 70 seneleri var. Bu çocuklarımızın sağlıklı olması, iyileşmesi, erken teşhis ve farkındalığa bağlıdır." dedi.

"12 yeni hastane açıldı"

Bakanlık olarak en önemli işlerinin koruyucu hekimlik olduğunu ifade eden Memişoğlu, İstanbul'da son 3 yılda 5 bin yeni yatağın hizmete girdiğini kaydetti.

En küçüğü 260 yataklı 12 yeni hastane açıldığını belirten Memişoğlu, "Bu sene inşallah Başakşehir'de 2 bin 682 yataklı Şehir Hastanesini açacağız. 2023 yılında hem teknolojik hem fiziki anlamda dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan şehirlerinden birisi olacağız." diye konuştu.

Ümraniye'de başlattıkları uygulama konusunda da bilgi veren Memişoğlu, bu kapsamda ameliyat edilen kanser hastası çocukların ailelerinin 112 Acil Servis'i aramaları halinde, bu çocukların ambulansla evlerinden alınıp tedavilerinin yapılmasını sağlayacaklarını, ardından çocuk ve ailesini yine ambulansla evlerine taşıyacaklarını anlattı.

Programda iş insanı Osman Bahri Turgut'un "Hayat Bir Nefestir Aldığın Kadar" isimli fotoğraf sergisinin açılışı da gerçekleştirildi. Turgut'un fotoğraflarının satışından elde edilen gelir ile kampanyaya destek sağlanacak. Ayrıca "Çocukların Gözünden Kanser" resim sergisi de etkinlik kapsamında ziyarete açık kalacak.

Farkındayım Projesi

Kopuzlar Vakfı'nın yürüttüğü sosyal sorumluluk projesine, Sağlık Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de destek veriyor. Çocukluk çağı kanserlerine yetişkinlerin dikkatini çekmek amacıyla başlatılan proje kapsamında, bir hafta boyunca söyleşi ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

İleriki aylarda okullarda yapılacak eğitimlerle çocukluk çağı kanserlerinde erken tanı konusunda öğrenciler ve aileleri bilinçlendirilecek.

Kaynak: AA

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