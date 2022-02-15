15 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Pekin'de Bugün

02:30 Futbol Gecesi

04:00 İngiltere Premier Lig Özetler

04:30 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarısnowboard(kadınlar Big Air Final

05:35 İtalya Seri A Özetler

05:53 İstiklal Marşı