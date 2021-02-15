15 Şubat 2021 Tv 2 Yayın Akışı
15 Şubat 2021 Pazartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:30 Çocuklar Duymasın
01:30 Senden İyi Yok
02:30 Rehber
03:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
03:30 Çok Gezenti
04:40 Çocuklar Duymasın
05:00 Rehber
05:00 Yabancı Damat
06:00 Kavak Yelleri
06:00 Güllerin Savaşı
08:00 Çatı Katı Aşk
09:00 Akasya Durağı
10:45 Evim Şahane
11:45 Evim Şahane
12:30 Çok Gezenti
13:30 Çalıkuşu
14:15 Rehber
15:30 Senden İyi Yok
16:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
17:00 Çocuklar Duymasın
19:45 Kelime Oyunu
20:15 Her Şey Seninle Güzel
21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir
21:15 Yalan Dünya
23:30 Kanıt
Kaynak: InterSinema.com