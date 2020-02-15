15 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı

15.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 15.02.2020 06:45

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Hekimoğlu

03:00 Bana Normal Aktiviteler

04:45 Tatlı İntikam

07:00 Akasya Durağı

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Son Moda

16:00 Hekimoğlu

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Afili Aşk

Kaynak: InterSinema.com