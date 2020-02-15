15 Şubat 2020 Atv Yayın Akışı

15.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 15.02.2020 06:45

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Son Durak

01:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

04:00 Kara Ekmek

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Dizi

10:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

13:00 Dizi

13:15 Windstorm 3

15:30 Hercai

16:00 Dizi

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kaynak: InterSinema.com