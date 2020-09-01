15 Semt sahası için ilk kazma vuruldu ADIYAMAN (İHA) – Adıyaman Belediyesi tarafından Adıyaman'ın çeşitli bölgelerine 15 adet semt sahası yapılacak.

ADIYAMAN (İHA) – Adıyaman Belediyesi tarafından Adıyaman'ın çeşitli bölgelerine 15 adet semt sahası yapılacak.

Geçtiğimiz aylarda AK Parti Adıyaman milletvekilleriyle birlikte Ankara'ya giden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'ten Adıyaman gençleri için destek istemişti. Ziyaret sonrasında Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, 15 mahalleye 15 sentetik çim saha ile bir gençlik merkezinin bulunduğu yaklaşık 12 milyon TL'lik yatırım sözü verdi.

İmzalanan protokolden sonra Adıyaman Belediyesi yetkilileri, 15 mahalleye yapılması planlanan 15 sentetik çim sahanın ihalesini yaparak çalışmaların başlamasını sağladı.

Semt sahalarının ilk üçünün Bahçecik, Alitaşı ve Yani Sanayi Mahallelerinde yapılmaya başlandığını müjdeleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Kısa süre önce Ankara'da ziyaret ettiğimiz Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile ilimiz adına yaklaşık 12 milyon TL'lik bir protokole imza atmıştık. Bu protokol ile şehrimizde 15 mahalleye 15 adet sentetik çim saha ve içerisinde meslek edindirme kurslarının, dene-yap atölyelerinin, kütüphanenin, okuma salonunun ve konferans salonunun yer alacağı bir gençlik merkezinin kazandırılması sağlanmıştı. Çok şükür kısa süre içerisinde bu protokolü icraata çevirerek, üç mahallemizde semt sahası için inşaat çalışmalarına başladık. Bu önemli yatırım için başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik'ye, Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın'a, Milletvekillerimiz İbrahim Halil Fırat'a, Muhammed Fatih Toprak'a, Yakup Taş'a ve AK Parti İl Başkanımız Mehmet Dağtekin'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA