15 saattir haber alınamayan yaşlı kadın camı kırılarak girilen evinde baygın halde bulundu
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15 saattir haber alınamayan yaşlı kadın camı kırılarak girilen evinde baygın halde bulundu

İhlas Haber Ajansı / İLKAY ALTAY - Haberler | 3. Sayfa

15 saattir haber alınamayan yaşlı kadın camı kırılarak girilen evinde baygın halde bulundu Bursa'nın İznik ilçesi Kılıçaslan caddesinde ikamet eden Zahide Alanya camı kırılarak girilen evinde baygın halde bulundu.

15 saattir haber alınamayan yaşlı kadın camı kırılarak girilen evinde baygın halde bulundu

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesi Kılıçaslan caddesinde ikamet eden Zahide Alanya camı kırılarak girilen evinde baygın halde bulundu.

Alan'ya'nın Bursa'da yaşayan kızının sabah 10'dan beri annesinden haber alamadığını Belirterek İznik emniyet müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Yapılan ihbarın ardından harekete geçen ekipler yaşlı kadının yaşadığı evin, kapının kilitli olduğunu ve camdan baktıklarında televizyonunun açık olduğunu gördüler.

Polis ekipleri ve Bekçiler Savcılık tarafından verilen karar doğrultsunda evin camı kırılarak içeriye girdiler.

Şeker Hastası olduğu bilgisine ulaşılan Alanya'nın televizyonun başında baygın halde olduğunu gören ekipler durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı Kadın İznik devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

15 saattir haber alınamayan yaşlı kadın camı kırılarak girilen evinde baygın halde bulundu
15 saattir haber alınamayan yaşlı kadın camı kırılarak girilen evinde baygın halde bulundu
15 saattir haber alınamayan yaşlı kadın camı kırılarak girilen evinde baygın halde bulundu
15 saattir haber alınamayan yaşlı kadın camı kırılarak girilen evinde baygın halde bulundu
15 saattir haber alınamayan yaşlı kadın camı kırılarak girilen evinde baygın halde bulundu
15 saattir haber alınamayan yaşlı kadın camı kırılarak girilen evinde baygın halde bulundu
15 saattir haber alınamayan yaşlı kadın camı kırılarak girilen evinde baygın halde bulundu
15 saattir haber alınamayan yaşlı kadın camı kırılarak girilen evinde baygın halde bulundu
15 saattir haber alınamayan yaşlı kadın camı kırılarak girilen evinde baygın halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKAY ALTAY

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