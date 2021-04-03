Son dakika haberleri | 15 saat içinde 2 kapkaç, 1 gasp yapan şahıs, önce kameralara sonra polise yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | 15 saat içinde 2 kapkaç, 1 gasp yapan şahıs, önce kameralara sonra polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... 15 saat içinde 2 kapkaç, 1 gasp yapan şahıs, önce kameralara sonra polise yakalandı Mersin'de 15 saat içinde 2 kapkaç, 1 gasp yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı Şahsı kurulan özel tim kısa sürede yakalarken, kullandığı motosiklet ile üstündeki...

15 saat içinde 2 kapkaç, 1 gasp yapan şahıs, önce kameralara sonra polise yakalandı

Mersin'de 15 saat içinde 2 kapkaç, 1 gasp yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Şahsı kurulan özel tim kısa sürede yakalarken, kullandığı motosiklet ile üstündeki kıyafetler zanlıyı ele verdi

MERSİN - Mersin'de 15 saat içinde 2 kapkaç, 1 gasp yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsı kurulan özel tim kısa sürede yakalarken, kullandığı motosiklet ile üstündeki kıyafetler zanlıyı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, motosikletli bir şahıs 15 saat içinde yolda yürüyen kadınların kolundaki çantaların 2'sini kapkaç, 1'ini de gasp yöntemiyle çalarak, kaçtı. Gasp sırasında bir kadını da hastanelik eden şüpheliyi yakalamak için Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği bünyesinde bulunan Yıldırım Timlerinden özel bir ekip kuruldu. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, belirlenen eşgal doğrultusunda şahsın kaçış istikametlerinde çalışmalar yaptı. Merkez Mezitli ilçesi Vatan Caddesi üzerinde motosiklet ile seyir halinde olan ve eşgale benzeyen yabancı uyruklu Z.S. isimli bir şahsı durduran Yıldırım Timi, üst araması ve kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrol ve güvenlik kameraları incelemesinde şüphelinin olayları gerçekleştiren şahıs olduğu belirlenirken, Z.S.'de ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Şahsı, olayları gerçekleştirirken üzerinde olan mavi kapüşon, kırmızı kask ve mavi pantolon ele verdi. Ayrıca şüphelinin üzerinde yapılan aramada kadınlara ait eşyalarda bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Basın mensuplarının birçok sorusuna cevap vermeyen şüpheli, "pişman mısınız" sorusuna "pişmanım" dedi.

Son dakika haberleri | 15 saat içinde 2 kapkaç, 1 gasp yapan şahıs, önce kameralara sonra polise yakalandı
Son dakika haberleri | 15 saat içinde 2 kapkaç, 1 gasp yapan şahıs, önce kameralara sonra polise yakalandı
Son dakika haberleri | 15 saat içinde 2 kapkaç, 1 gasp yapan şahıs, önce kameralara sonra polise yakalandı
Son dakika haberleri | 15 saat içinde 2 kapkaç, 1 gasp yapan şahıs, önce kameralara sonra polise yakalandı
Son dakika haberleri | 15 saat içinde 2 kapkaç, 1 gasp yapan şahıs, önce kameralara sonra polise yakalandı
Son dakika haberleri | 15 saat içinde 2 kapkaç, 1 gasp yapan şahıs, önce kameralara sonra polise yakalandı
Son dakika haberleri | 15 saat içinde 2 kapkaç, 1 gasp yapan şahıs, önce kameralara sonra polise yakalandı
Son dakika haberleri | 15 saat içinde 2 kapkaç, 1 gasp yapan şahıs, önce kameralara sonra polise yakalandı
Son dakika haberleri | 15 saat içinde 2 kapkaç, 1 gasp yapan şahıs, önce kameralara sonra polise yakalandı
Son dakika haberleri | 15 saat içinde 2 kapkaç, 1 gasp yapan şahıs, önce kameralara sonra polise yakalandı
Son dakika haberleri | 15 saat içinde 2 kapkaç, 1 gasp yapan şahıs, önce kameralara sonra polise yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel İhsan Yavuz Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Hülya Avşar Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Nihat Özdemir Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | 15 saat içinde 2 kapkaç, 1 gasp yapan şahıs, önce kameralara sonra polise yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 10:56:31. #1.16#
title