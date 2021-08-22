15 rektörden gençlere 'aşı olun' çağrısı
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15 rektörden gençlere 'aşı olun' çağrısı

15 rektörden gençlere 'aşı olun' çağrısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Üniversite eğitimini Kovid-19 salgınının gölgesinden kurtarmak isteyen 15 rektör, yüz yüze eğitime başlamadan önce öğrenci ve ailelere aşı olun çağrısında bulundu.

Üniversite eğitimini Kovid-19 salgınının gölgesinden kurtarmak isteyen 15 rektör, yüz yüze eğitime başlamadan önce öğrenci ve ailelere aşı olun çağrısında bulundu. 

Akademik yılın başlamasına az bir zaman kala 15 farklı üniversitenin rektörü, Radyo Başakşehir aracılığıyla öğrencilere çağrıda bulundu. 'Tercih Meselesi' programına katılan rektörler, yüz yüze eğitime geçmek için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Hazırlıkların sağlık koşulları çerçevesinde eğitim için yapıldığını ifade eden rektörler, bu hazırlıkların boşa gitmemesi için, hem öğrencilere hem de ailelerine aşı olmaları çağrısında bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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