Son dakika haberi! Eren- 15 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
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Son dakika haberi! Eren- 15 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu

Son dakika haberi! Eren- 15 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: 15 Operasyonunda çıkan çatışmada jandarma personelimiz yaralanmış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" açıklamasında bulundu.

15 Operasyonunda çıkan çatışmada jandarma personelimiz yaralanmış, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" açıklamasında bulundu. 

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı- Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren- 15 Operasyonunda çıkan çatışmada bir kahraman jandarma personelimiz ağır yaralanmış, helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Jandarmamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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