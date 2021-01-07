15 ocaktan sonra yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar 15 Ocak'ta kalkacak mı? Normalleşme ne zaman başlayacak? Lokantalar açıldı mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının bitişi vatandaşları yakından ilgilendiriyor.15 ocaktan sonra yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar 15 Ocak'ta kalkacak mı? Normalleşme ne zaman başlayacak? Kısıtlamalar bitti mi, kalktı mı? Lokantalar açıldı mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının bitişi vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonu 2 gün boyunca yasak uygulanıyor. 15 ocaktan sonra yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar 15 Ocak'ta kalkacak mı? Normalleşme ne zaman başlayacak? Kısıtlamalar bitti mi, kalktı mı? Lokantalar açıldı mı? İşte detaylar haberimizde...

15 OCAK'TAN SONRA YASAKLAR KALKACAK MI?

Yasakların ne zaman biteceğine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Kabine toplantısı sonrası yasaklarla ilgili yeni kararların alınması bekleniyor.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, "Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaların ardından elde edilen olumlu sonucun, yılbaşı haftasını kapsayan yaklaşık 3,5 gün süren yasaklarla birlikte daha belirgin olarak kendini göstereceğini bekliyoruz." dedi.

İlhan, okulların yüz yüze eğitime açılmasında hastalık seyrinin belirleyici olduğunun altını çizerek, yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonuçlarının 2 hafta içinde kendini göstereceğini ifade etti.

Prof. Dr. İlhan, şunları kaydetti:

"Kısıtlama ile hastalık seyrinde ciddi bir düşüş olmasını öngörüyoruz. Zaman zaman maalesef ihlallerle karşılaşılmış olmasına rağmen ülke genelinde uyum oranı yüksekti. Uzun süredir hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaların ardından elde edilen olumlu sonucun, yılbaşı haftasını kapsayan yaklaşık 3,5 gün süren yasaklarla birlikte daha belirgin olarak kendini göstereceğini bekliyoruz. Bu nedenle yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonucu okullarda yüz yüze eğitimin başlamasında belirleyicilerden olacak."

RESTORAN VE KAFELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

İddialara ilişkin bir açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan henüz yapılmadı. Konuyla ilgili gelişme yaşandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.