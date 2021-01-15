15 Ocak Temizlik Benim İşim Kim Birinci Oldu? Fox Tv Temizlik Benim İşim Kim Kazandı?

Fox TV'de Yayınlanan Kadir Ezildi'nin eğlenceli sunumuyla gündüz kuşağının sevilen programı Temizlik Benim İşim'de bugün haftanın son temizlik günüydü. 15 Ocak Temizlik Benim İşim Kim Birinci Oldu? Fox TV Temizlik Benim İşim Kim Kazandı? sorusu izleyenler tarafından merak edilmekte.

Her hafta en güzel temizliği yaparak en çok puanı toplayan kişinin olduğu Temizlik Benim İşim programı Kadir Ezildi'nin hem eğlenceli sunumu hem de temizliğe yardım etmesiyle bugün son buldu. Peki bu hafta 15 Ocak Temizlik Benim İşim Kim Birinci Oldu? Fox TV Temizlik Benim İşim Kim Kazandı? cevabı sizlerle!

15 OCAK TEMİZLİK BENİM İŞİM KİM BİRİNCİ OLDU?

Hafta içi her gün saat 14.00'da başlayan Temizlik Benim İşim programında çekişmeli bir haftanın ardından birinciyi açıklamaya geldi. Bu hafta her yeri dip bucak temizleyerek, titizliğiyle adından söz ettiren ve en çok puanı toplayan kişi bu hafta bir kişi değil iki kişi oldu. 5 Ocak Temizlik Benim İşim programında birinciliği bu hafta Songül ve Başak adlı yarışmacılar paylaşarak 10.000 TL para ödülünün sahibi oldular.

FOX TV'DE TEMİZLİK BENİM İŞİM KİM KAZANDI?

Fox TV'de yayınlanan Temizlik Benim İşim programının bu hafta bir yandan eğlenceli bir yandan çekişmeli, bol çamaşır sulu havasının ardından haftalık ödül olan 10.000 TL' yi,Songül ve Başak kazanarak, para ödülünü paylaştılar.