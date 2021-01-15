15 Ocak Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 15 Ocak Cuma Türkiye'de bugün Koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti, gerçek vaka sayısı kaç?

15 Ocak Cuma günü Koronavirüs Tablosu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 15 Ocak gerçek vaka sayıları ve ölüm sayıları merakla bekleniyor! 15 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılıyor. 15 Ocak Cuma Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 15 Ocak Türkiye Koronavirüs Tablosu!