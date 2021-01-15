15 Ocak Gelinim Mutfakta bugün bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta kim elendi?

Gelinim Mutfakta kim elendi bugün belli oldu! Seda Sayan'ın sunduğu Kanal D ekranlarının çok izlenen yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın finali gerçekleşti. Peki, 15 Ocak Gelinim Mutfakta bugün bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta puan durumu!

Kanal D ekranlarının sevilen programı Seda Sayan Gelinim Mutfakta yarışması bugün haftanın finali bölümüyle ekranlara geldi! Eğlenceli yemek programı Gelinim Mutfakta bugün kim elendi sorusu15 Ocak 2021 Cuma günü cevap buldu! Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, Gelinim Mutfakta kim elendi gibi tüm soruların yanıtlarını yazımızdan bulabilirsiniz! Peki, 15 Ocak Gelinim Mutfakta bugün bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN BİLEZİKLERİ KİM ALDI, KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta hafta rekabet hat safhadaydı! Birinci olmak için kıyasıya mücadele eden Gizem ve Aysun arasında ateşli bir yarışma gerçekleşti. Tüm hafta gerçekleşen yeme rekabetinin arkasından haftanın finalinde yapılan son menü ve son oylamada rakibine nazaran daha fazla puan kazanan Gelinim Mutfakta Gizem Sancaktar 83 puan ile hafta birincisi oldu ve bilezikleri aldı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta kim elendi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta'da bu hafta yarışmaya yeni katılan ve sürekli gündem olan Memduha Keçeli Gelinim Mutfakta'da en az puanı aldı ve yarışmadan elendi. 15 Ocak 2021 Cuma Gelinim Mutfakta elenen ismi puan durumu ve sıralamasına göre57 puanla Memduha oldu!