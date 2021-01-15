15 Ocak Cuma Resmi Gazete yayınlandı! Bugünün Resmi Gazete kararları neler?

15 Ocak tarihli 2020 Resmi Gazete de neler var? 15 Ocak Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 15 Ocak günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 15 Ocak 2020 Resmi Gazete...

BUGÜNÜN RESMİ GAZETE KARARLARI: 15 OCAK 2020 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği

KURUL KARARLARI

–– Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/12/2020 Tarihli ve 2020/966 Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/01/2021 Tarihli ve 9367 Sayılı Kararı

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 14/1/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/166] ve [01/168] Sayılı Kararları

KARAR

–– Millî Savunma Bakanlığının 12/01/2021 Tarihli ve 2021/01 Sayılı Komisyon Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri