15 Ocak Cuma mesajları! En güzel, resimli, anlayışlı Cuma mesajları!

Hayırlı Cumalar! Hadisli, dualı cuma mesajları WhatsApp, Facebook, Twitter üzerinden ve SMS ile gönderilme hazır, sizleri bekliyor. En şık cuma mesajları, cemaat ile idrak edilen cuma namazı ardından sevdiklerinize göderilmeyi bekliyor. Kısa, uzun, anlamlı, resimli cuma mesajları...

Cuma günü geldi! Mübarek anlardan cuma günü, tüm Müslüman dünyası camilerde cuma namazı için saf tutuyor. Dualar ve ibadetlerle geçen bugün, özel dualı cuma mesajlarıyla sevdiklerinizi gülümsetin. Farklı cuma mesajları sayesinde çevrenizdekilere günün anlamını anımsatın. İşte, 15 Ocak 2021 kısa ve öz cuma mesajları...

15 OCAK CUMA MESAJLARI

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim Dualarımızı kabul etsin..Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın İnşallah ..Hayırlı Nurlu Cumalar.

"Kim sabah namazını cemaatle kılarsa, bütün gece namaz kılmış gibidir." Hz. Muhammed s.a.v hayırlı nurlu cumalar.

Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez(Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar.

İnsan yeşil yapraktır, solup gideceği yer kara topraktır. Maksat yazı yazmak değil, böyle mübarek bir günde dostları hatırlamaktır. Hayırlı Cumalar.

Allah'tan bir dua gibi Peygamberden bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar.

Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster (Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel'Alemin. Dualarımız kabul cumamız mübarek olsun…

"Benim nezdimde sizin en kuvvetliniz, hakkını alıncaya kadar zayıf olan kimsedir. En zayıfınız da ondan başkasının hakkı alınıncaya kadar güçlü kimsedir." Hz. Ebubekir (r.a)