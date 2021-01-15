15 Ocak Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
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15 Ocak Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

15.01.2021 10:46 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:50
15 Ocak Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 15 Ocak Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 15 Ocak Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.

15 OCAK KANALLARIN YAYIN AKIŞI!

Kanal D yayın akışı

07:00Sihirli Annem Ulusal

11:00Yaprak Dökümü Dram

13:00Gelinim Mutfakta Yarışma

15:45Yatıya Misafirim Var Yarışma

19:00Kanal D Ana Haber Haberler

20:00Arka Sokaklar Polisiye

Star TV yayın akışı

05:00Geniş Aile/ Tkr Diğer

07:00Mesut Yar İle Bugün Haberler

13:15Gerçeğin Peşinde Diğer

16:30Söz/ Tkr Aksiyon

18:30Star Haber Haberler

20:00Akrep/ 6Dram

Fox TV yayın akışı

05:45İnadına Aşk - Tekrar Romantik Komedi

07:00Fatih Savaş İle ...Ulusal

11:00Çağla İle Yeni Bir Gün Life Style

13:00Aşk Yeniden - Tekrar Romantik Komedi

13:45Temizlik Benim İşim Yarışma

16:00Zuhal Topal'la Sofrada Yarışma

19:00Selçuk Tepeli İle...Haberler

20:00Son YazDram23:15

Sen Çal Kapımı - Tekrar Romantik Komedi

Show TV yayın akışı

06:00Çocuktan Al Haberi Yarışma

07:30Yeni Gelin Diğer

11:30Turgay Başyayla İle Life Style

12:30Adını Feriha Koydum Diğer

15:15Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme Life Style

18:45Show Ana Haber Haberler

20:00RamoAksiyon

ATV yayın akışı

07:00Kahvaltı Haberleri Haberler

08:30Nihat Hatipoğlu Ulusal

13:00Atv Gün Ortası Haberler

14:00Beni Bırakma Dram

16:20Esra Erol'da Life Style

19:00Atv Ana Haber Bülteni Haberler

20:00AkıncıAksiyon

22:45 Hercai Dram

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