15 Ocak Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 15 Ocak Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 15 Ocak Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
15 OCAK KANALLARIN YAYIN AKIŞI!
Kanal D yayın akışı
07:00Sihirli Annem Ulusal
11:00Yaprak Dökümü Dram
13:00Gelinim Mutfakta Yarışma
15:45Yatıya Misafirim Var Yarışma
19:00Kanal D Ana Haber Haberler
20:00Arka Sokaklar Polisiye
Star TV yayın akışı
05:00Geniş Aile/ Tkr Diğer
07:00Mesut Yar İle Bugün Haberler
13:15Gerçeğin Peşinde Diğer
16:30Söz/ Tkr Aksiyon
20:00Akrep/ 6Dram
Fox TV yayın akışı
05:45İnadına Aşk - Tekrar Romantik Komedi
07:00Fatih Savaş İle ...Ulusal
11:00Çağla İle Yeni Bir Gün Life Style
13:00Aşk Yeniden - Tekrar Romantik Komedi
13:45Temizlik Benim İşim Yarışma
16:00Zuhal Topal'la Sofrada Yarışma
19:00Selçuk Tepeli İle...Haberler
20:00Son YazDram23:15
Sen Çal Kapımı - Tekrar Romantik Komedi
Show TV yayın akışı
06:00Çocuktan Al Haberi Yarışma
07:30Yeni Gelin Diğer
11:30Turgay Başyayla İle Life Style
12:30Adını Feriha Koydum Diğer
15:15Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme Life Style
20:00RamoAksiyon
ATV yayın akışı
07:00Kahvaltı Haberleri Haberler
08:30Nihat Hatipoğlu Ulusal
13:00Atv Gün Ortası Haberler
14:00Beni Bırakma Dram
16:20Esra Erol'da Life Style
19:00Atv Ana Haber Bülteni Haberler
20:00AkıncıAksiyon
22:45 Hercai Dram