15 Ocak Cuma hava durumu! Bugün hava nasıl? İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Hava karlı mı, yağmurlu mu, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Ülkemizi saran yağmur ve kar ne zamana kadar sürecek? Peki Ankara'da beklenen karın ve İstanbul'da beklenen yağmurların ardından bugün hava nasıl? Hava karlı mı, yağmurlu mu, güneşli mi? İşte 15 Ocak Cuma günlük hava durumu tahminleri!

İstanbulve Ankara genelinde beklenen yağışlı havaların ardından, vatandaşlar ülkedeki hava durumunu merak ediyor. Günlük işlerini hava durumuna göre düzenleyen vatandaşı 15 Ocak Cumahava durumu nasıl karşılayacak? En doğru hava durumu verilerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

15 OCAK CUMA 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılar ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur (21-50 mm), Balıkesir, Bursa, Yalova, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar (10-20 cm) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 5°C: Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 6°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 4°C: Çok bulutlu

SAKARYA °C, 5°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 2°C: Çok bulutlu ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 7°C: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 2°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 0°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KONYA °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

NİĞDE °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 0°C: Çok bulutlu ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 3°C: Çok bulutlu ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 1°C: Çok bulutlu ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 4°C: Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

ARTVİN °C, 6°C: Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

RİZE °C, 9°C: Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 8°C: Çok bulutlu ve yağmurlu

TRABZON °C, 12°C: Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, -1°C: Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KARS °C, -2°C: Çok bulutlu ve kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C: Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

VAN °C, 4°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 9°C: Çok bulutlu ve yağmurlu

GAZİANTEP °C, 11°C: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C, 9°C: Çok bulutlu ve yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 13°C: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

15 OCAK CUMA 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, Tekirdağ, İstanbul çevreleri ile bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının sabah saatlerinde Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; Kuzey ve Kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, sabah saatlerinde kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

15 OCAK CUMA2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin çok bulutlu, Bartın, Düzce, Zonguldak çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Ankara, Bolu, Çankırı, Karabük ve Kırıkkale çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batılı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

15 OCAK CUMA 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Aydın il genelinde, İzmir'in kıyı kesimleri ile Manisa'nın batı kesimlerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere yağışlar beklenmektedir. Bölgemizin kuzey ve iç kesimlerindeki kar yağışlarının da öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmaya (10-20 cm) devam etmesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının güney kesimlerde 1 ila 3 derece, kuzey kesimlerde ise 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Bölgemizin kuzeyinde kuzey-kuzeydoğu güneyinde kuzeybatı yönlerden orta, batı kesimlerde zaman zaman kuvvetli, akşam saatlerinden itibaren doğu-kuzeydoğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.