15 Ocak bu hafta Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda bu hafta kim gitti? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu?
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15 Ocak bu hafta Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda bu hafta kim gitti? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu?

15.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:41
15 Ocak bu hafta Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda bu hafta kim gitti? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda yarışmacıları bu hafta haftanın finalinde son kez podyuma çıktı! TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın 15 Ocak Kostüm Partisi konseptiyle kostümler giyildi.. Hafta içi her gün saat 14.15'te izleyici karşısına çıkan Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve haftanın elenen ismi bugün belli oldu. İşte detaylar...

TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın 15 Ocak Görümce konseptiyle abiyeler giyildi.. Hafta içi her gün saat 14.15'te izleyici karşısına çıkan Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve haftanın elenen ismi bugün belli oldu. İşte detaylar.

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM KAZANDI?

Doya Doya Moda bu haftanın birincisi aldığı toplam 103 puanla Birben oldu. Doya Doya Moda Birben bu hafta 5. kolyesini aldı.

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda eleme adayları Furkan ve Ahmet oldu. Elenen isim Furkan Atabay oldu. Kızlarda ise eleme adayları Ayşegül, Özde ve Serap oldu. Doya Doya Moda elenen isim Serap oldu.

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