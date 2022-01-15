15 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı
15 Ocak 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:05 Spor Artı
02:05 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:40 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:10 İtalya Serie A Özetler
03:30 Milan - Genoa
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 İngiltere Premier Lig Goller
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:50 Spor Toto 1. Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İtalya Serie A Goller
13:40 Avrupa'dan Futbol
13:55 Spor Takvimi
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:50 Spor Toto Süper Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
19:45 İtalya Serie A Goller
19:55 Nasadoge Menemenspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
20:45 % 100 Futbol Devre Arası
21:00 Nasadoge Menemenspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
22:00 % 100 Futbol
23:00 İleri Üçlü Transfer