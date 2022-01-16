15 Ocak 2022 Haberleri
15 Ocak 2022 Manşet Haberleri.
- İstanbul'a kar sürprizi! Bir anda cadde ve sokaklar beyaza büründü
- Oyuncu Burcu Kıratlı eşi Sinan Akçıl ile boşanma kararı aldıklarını doğruladı
- Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu
- Rıdvan Dilmen'in anlattıklarıyla Erbatur Ergenekon dondu kaldı: Eyvah hocam
- Mustafa Sandal'dan şarkı sözleri tepki çeken Sezen Aksu'ya destek
- Eski dostu hakkında yöneltilen soruya İsmail Kartal'dan manidar cevap: Boş kağıda imza attım
- Yunanistan, Türkiye'nin savaş sebebi saydığı kara sularını 12 mile çıkartma talebinden geri adım attı
- Rıdvan Dilmen yurt dışına çıkan Ali Koç'a seslendi: Aman aman, hemen vazgeçin
- Babası Hakan Ural'dan izin çıktı! Melisa Ural sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
- Altay'dan sonra Berke de gitti! Fenerbahçe'nin kalesini 18'lik genç devralıyor
- Süper Lig ekibi Altay'ın yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu
- Oktay Kaynarca'dan hayranlarına müjde: Yeni bir projem var
- Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleriyle tepkilerin odağında
- Kazakistan'da sular durulmuyor! Nazarbayev'in iki damadı da istifa etti
- Türkiye Uzay Ajansı, 'Milli Uzay Programı için 20 bin lira ayrıldı' iddialarını yalanladı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini yırtan kişi gözaltına alındı
- Hoca yeni Kanarya aynı! Fenerbahçe, Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı
- Mehmet Ceyhan'dan aşısızlara PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasına sert tepki: Bilimsel değil
- Herkes dondu kaldı! Rıdvan Dilmen'in ağzından bu sözler döküldü: Izdırap çekiyorum
- Son Dakika: Türkiye'de 15 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 177 kişi vefat etti, 63 bin 967 yeni vaka tespit edildi
- Fenerbahçe maçında ilginç anlar! Tribünde makyaj yapan genç kadını gören beIN spikeri bombayı patlattı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ücretsiz elektrik vaadini CHP'li belediye başkanına sordu: Vermeye başladınız mı?
- Son anket rakamları Kılıçdaroğlu'nu mest etti: Bu hızla gidersek 3-4 aya birinci parti oluruz
- Leonardo DiCaprio, genç sevgilisiyle tatilde! Samimi pozları dikkat çekti
- İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı beyin ameliyatı oldu
- Koronavirüs tedavisi gören Karamollaoğlu hastaneden taburcu oldu
- İlk açıklamasını yapan İsmail Kartal umut dağıttı: Beklentileri karşılayacağım, kupalara talibiz
- Dünyanın en büyük ayaklı adamı sonunda isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor
- Annesi ve anneannesi ile birlikte yaşayan genç bir anda sinirlenip 4. kattan aşağıya atladı
- Pasifik'deki ada ülkesinde yanardağ patladı, ABD dahil 4 ülke tsunami alarmına geçti
- Lider için kötünün iyisi! Trabzonspor, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı
- Uygunsuz paylaşımları ortaya çıkan Işıtan Gün'den özür açıklaması
- TikTok videosu yüzünden tartıştığı ünlü TikToker sevgilisini öldürdü
- Yönetici Işıtan Gün'ün uygunsuz paylaşımları taraftarı çileden çıkarttı! Burak Elmas da kayıtsız kalamadı
- TEM'de 12 araç birbirine girdi, bölgede uzun kuyruklarla oluştu
- Hafif ticari araç devrildi, aynı aileden 2 kişi öldü! Yaralılar ambulansı buz gibi havada böyle bekledi
- Pendik'te kuzenler birbirine girdi! Biri silah kabzasıyla vurdu, diğeri beton blokla karşılık verdi
- Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat ve enflasyon mesajı: Vatandaşımızı korumaya devam edeceğiz
- CHP kurultayı ertelendi! Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek
- 'Kalemi vermezsen oksijeni keserim' diyerek bir hastayı canından eden personelin ifadesi ortaya çıktı: İş inada bindi
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