15 Ocak 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
15 Ocak 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Kasimpaşa - A. Hatayspor
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 Santra
03:30 İstatistik Bankası
04:00 Muhabir Masasi
05:00 Futbolun Şehirleri
06:00 Bi'de Bana Sor
07:00 Yeni Gün
09:00 Göztepe - Fta Antalyaspor
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Diyarbakirspor - Galatasaray
14:00 1. Lig Haftanın Golleri
14:15 Süper Lig Haftanın Golleri
14:30 M. Başakşehir - İh Konyaspor
15:00 Fta Antalyaspor - Fenerbahçe
15:30 Santra
17:00 Sanal Direktör
18:00 Süper Hikayem
19:00 Bein Süper Lig
20:00 Beşiktaş - Gaziantep Fk
22:00 Bein Süper Lig
23:30 Trio