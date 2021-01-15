15 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

15 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

15.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 15.01.2021 06:46
15 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

15 Ocak 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:45 Spor Artı

01:15 Spor Artı

02:00 Atalanta - Cagliari

02:00 Fiorentina - Inter

03:45 Süper Lig Goller

03:45 TFF 1. Lig Goller

03:55 Takvim Yaprakları

03:55 Spor Kitaplığı

04:00 Başlama Vuruşu

05:40 Bundesliga

05:45 Efsanelerin İzinde

05:50 Takvim Yaprakları

05:55 Süper Lig Özetler

06:25 Süper Lig Özetler

06:30 Almanya Bundesliga Özetler

06:50 İtalya Kupası Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 İtalya Kupası Özetler

09:50 Almanya Bundesliga Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

12:30 İtalya Kupası Özetler

12:45 İngiltere Premier Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 Süper Lig Goller

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol Transfer

17:50 Takvim Yaprakları

17:55 Hava Durumu

18:00 Spor Merkezi

19:00 Futbol Aklı

20:30 Spor Akşamı

21:00 Stadyum

21:30 Başlama Vuruşu

23:10 Atalanta - Cagliari

23:30 Teknik Analiz

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Hulusi Akar Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Kanye West İrem Derici Serdar Ortaç
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ersun Yanal Caner Erkin Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Ankara Fenerbahçe Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 15 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Haberler TV
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 06:47:09. #1.14#
title