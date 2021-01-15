15 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı
15 Ocak 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:45 Spor Artı
01:15 Spor Artı
02:00 Atalanta - Cagliari
02:00 Fiorentina - Inter
03:45 Süper Lig Goller
03:45 TFF 1. Lig Goller
03:55 Takvim Yaprakları
03:55 Spor Kitaplığı
04:00 Başlama Vuruşu
05:40 Bundesliga
05:45 Efsanelerin İzinde
05:50 Takvim Yaprakları
05:55 Süper Lig Özetler
06:25 Süper Lig Özetler
06:30 Almanya Bundesliga Özetler
06:50 İtalya Kupası Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İtalya Kupası Özetler
09:50 Almanya Bundesliga Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
12:30 İtalya Kupası Özetler
12:45 İngiltere Premier Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 Süper Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:50 Takvim Yaprakları
17:55 Hava Durumu
18:00 Spor Merkezi
19:00 Futbol Aklı
20:30 Spor Akşamı
21:00 Stadyum
21:30 Başlama Vuruşu
23:10 Atalanta - Cagliari
23:30 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com