15 Ocak 2021 TRT 1 Yayın Akışı
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15 Ocak 2021 TRT 1 Yayın Akışı

15.01.2021 18:25 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:29
15 Ocak 2021 TRT 1 Yayın Akışı

15 Ocak 2021 Cuma günü TRT 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

15 Ocak Cuma Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 | Seksenler

06:35 | Acemi Anneler

08:00 | Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 | Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 | Kalk Gidelim

13:30 | Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 | Acemi Anneler

17:15 | Seksenler

19:00 | Ana Haber

20:00 | Payitaht "Abdülhamid"

00:15 | Yabancı Sinema "Çelik Adam-Superman"

02:35 | Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

03:20 | Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

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