15 Ocak 2021 TRT 1 Yayın Akışı
15 Ocak 2021 Cuma günü TRT 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
15 Ocak Cuma Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:40 | Seksenler
06:35 | Acemi Anneler
08:00 | Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 | Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 | Kalk Gidelim
13:30 | Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 | Acemi Anneler
17:15 | Seksenler
19:00 | Ana Haber
20:00 | Payitaht "Abdülhamid"
00:15 | Yabancı Sinema "Çelik Adam-Superman"
02:35 | Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
03:20 | Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar