15 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
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15 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

15.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 15.01.2021 06:46
15 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

15 Ocak 2021 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:00 beIN Teknik

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:00 Maç Saati

02:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig Maç Özetleri

03:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

03:45 Maç Saati

04:00 beIN Manşet

04:30 1. Lig

05:00 İtalya'dan Futbol

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

06:30 Süper Lig Maç Özetleri

07:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

07:30 Maç Saati

08:00 Maç Saati

09:15 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

11:00 beIN Teknik

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 Maç Saati

12:00 Gamer

12:00 beIN Teknik

13:00 Süper Lig Maç Özetleri

13:00 Süper Lig Kısa Özet

13:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

14:00 Maç Saati

15:00 1. Lig

15:45 Süper Lig Kısa Özet

17:00 beIN Teknik

17:00 Sanal Direktör

17:00 beIN Manşet

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

19:00 beIN Teknik

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

19:00 Gençlerbirliği - Karagümrük

19:45 Süper Lig

20:00 Gençlerbirliği - Karagümrük

20:00 UEFA Avrupa Ligi Goller

20:25 Maç Saati

21:00 Süper Lig Maç Sonu

22:00 Süper Lig Maç Sonu

22:14 Maç Saati

22:30 UEFA Avrupa Ligi Goller

23:00 Futbolun Şehirleri

Kaynak: InterSinema.com

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