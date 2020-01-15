15 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı
15 Ocak 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:45 Spor Artı
02:00 Transfer Gündemi
02:45 Spor Artı
04:00 Süper Lig Özetler
04:30 TFF 1. Lig Özetler
05:00 İngiltere Premier Lig Özetler
05:35 Almanya Bundesliga Özetler
05:55 2019 Derleme
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:50 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
11:00 Spor Manşet
12:00 Süper Lig Panorama
12:15 Pota Altı
13:00 Spor Bülteni
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:30 Kamp Günlüğü
16:55 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması
16:55 Fiorentina - Atalanta
17:45 TFF 1. Lig Goller
18:00 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması
18:00 Fiorentina - Atalanta
19:00 Spor Akşamı
19:55 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması' Milan - Spal'
19:55 Milan - Spal
20:45 2019 Derleme
21:00 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması' Milan - Spal'
21:00 Milan - Spal
21:45 Transfer Gündemi
22:40 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması
22:40 Juventus - Udinese
23:30 Süper Lig Goller
23:45 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması
23:45 Juventus - Udinese