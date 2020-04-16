15 Nisan Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? Survivor ayak tenisi oyununu kim kazandı? Bireysel sembolü kim kazandı?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› 15 Nisan Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? Survivor ayak tenisi oyununu kim kazandı? Bireysel sembolü kim kazandı? - Haber
Güncel

15 Nisan Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? Survivor ayak tenisi oyununu kim kazandı? Bireysel sembolü kim kazandı?

Survivor'un 15 Nisan akşamı yayınlanan yeni bölümünde ayak tenisi ve sembol oyunu heyecanı yaşandı. Heyecanlı anların yaşandığı gecede Survivor ayak tenisi oyununu kim kazandı, bireysel sembolü kim kazandı? ve 15 Nisan Survivor'da sembol oyununu kim kazandı gibi soruları yanıtları merak edildi.

16.04.2020 09:33 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:33
15 Nisan Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? Survivor ayak tenisi oyununu kim kazandı? Bireysel sembolü kim kazandı?

Survivor yeni bölümde ayak tenisi heyecanı yaşandı. Programın son bölümünde sembol oyunu oynanırken 15 Nisan Survivor yeni bölümü nefes kesen anlara sahne oldu. Peki, Survivor ayak tenisi oyununu kim kazandı? 15 Nisan Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? Bireysel sembolü kim kazandı? İşte, 15 Nisan Survivor'da yaşananlar!

SURVİVOR AYAK TENİSİ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un 47. bölümünde yarışmacılar ayak tenisi maçında mücadele ettiler. Sercan, Ardahan ve Yasin üçlüsünün Acun, İrem Kanan ve Ersin üçlüsü ile mücadele ettiği ayak tenisi öncesi bahisler alındı. Kazanan takım ise yemek ödülü kazanacaktı.

Büyük heyecana sahne olan mücadele sonunda maçı Yasin, Ardahan ve Sercan kazandı. Kazanan takım yiyecek ödülüne kavuştu.

15 Nisan Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? Survivor ayak tenisi oyununu kim kazandı? Bireysel sembolü kim kazandı?

15 NİSAN SURVİVOR'DA SEMBOL OYUNUNU ERKEKLERDE KİM KAZANDI?

Eleme usulüyle yapılan sembol oyunu yarışmasında son 2'ye Ersin ve Cemal Can kaldı. Mücadeleyi erkeklerden Survivor Ersin kazandı ve böylelikle Ersin ilk sembolünü kazandı.

15 NİSAN SURVİVOR'DA SEMBOL OYUNUNU KADINLARDA KİM KAZANDI?

15 Nisan akşamı yayınlanan Survivor yeni bölümde kadınlar da sembol yarışında mücadele verdi. Oynanan bireysel oyun sonunda Nisa ve Elif finale kaldı. Mücadele sonunda bireysel sembolü kadınlardan ise Survivor Nisa kazandı.

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kesenin ağzını açtı! Nusret, 25 bin hayranına hediye gönderiyor Haber
Kesenin ağzını açtı! Nusret, 25 bin hayranına hediye gönderiyor
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haber
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
G.Saray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek bir şartı var Haber
G.Saray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek bir şartı var
Yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış: Kalıbımı basarım Haber
Yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış: Kalıbımı basarım
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronadan hayatını kaybetti Haber
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronadan hayatını kaybetti
İstanbul ve Kırklareli'de fuhuş operasyonu: 4 ülkeden 7 kadın korumaya alındı
İstanbul ve Kırklareli'de fuhuş operasyonu: 4 ülkeden 7 kadın korumaya alındı
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığı
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığı
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu
Instagram'dan anne ve babasını silen Kaan Yıldırım: Onların özelini korumak için yaptım
Instagram'dan anne ve babasını silen Kaan Yıldırım: Onların özelini korumak için yaptım
Koronavirüs gündemi için TBMM'de toplanan vekiller, kendilerine 20 gün tatil verdi
Koronavirüs gündemi için TBMM'de toplanan vekiller, kendilerine 20 gün tatil verdi
Beylikdüzü'nde buz pistini yakan işletmeci tutuklandı
Beylikdüzü'nde buz pistini yakan işletmeci tutuklandı
Tehlikeli motosiklet yolculuğuna güldüren savunma: Sosyal mesafeye uyuyoruz
Tehlikeli motosiklet yolculuğuna güldüren savunma: Sosyal mesafeye uyuyoruz
Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı
Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti
Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu
Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını kesti
Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını kesti
Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı
Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Balkonundan 'Doymadım' şarkısını seslendiren esrarengiz kişi, ilçede gündem oldu
Balkonundan "Doymadım" şarkısını seslendiren esrarengiz kişi, ilçede gündem oldu
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi
8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı
8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti
Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu
Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu
Koronavirüs tedbirlerine uymayan oyuncu Alp Navruz, sevgilisiyle yasak olmasına rağmen sahilde yürüyüş yaptı
Koronavirüs tedbirlerine uymayan oyuncu Alp Navruz, sevgilisiyle yasak olmasına rağmen sahilde yürüyüş yaptı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz...
Koronavirüs salgınına karşı Türk sağlıkçılardan '4T' kuralı: Tespit, takip, tedavi ve takım
Koronavirüs salgınına karşı Türk sağlıkçılardan "4T" kuralı: Tespit, takip, tedavi ve takım
Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti
Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti
EGM'den sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor
EGM'den sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Saruhan Oluç Süleyman Soylu Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Tarkan Ebru Polat
Spor Ali Koç Tamer Tuna Fatih Terim Lionel Messi Anderson Talisca
Daha Fazla Su Tbmm Kadın Nisan
Şu an buradasınız: 15 Nisan Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? Survivor ayak tenisi oyununu kim kazandı? Bireysel sembolü kim kazandı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 09:48:24. #1.15#
title