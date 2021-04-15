15 Nisan 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
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15 Nisan 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

InterSinema.com - Haberler | TV
15 Nisan 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

15 Nisan 2021 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

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Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

01:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig Haftanın Golleri

03:00 Maç Saati

04:45 1. Lig

06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 Maç Saati

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

12:00 Maç Saati

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 beIN Manşet

15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

15:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

16:00 Maç Saati

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

19:00 Maç Saati

21:00 UEFA Avrupa Ligi

21:50 Roma - Ajax

22:45 UEFA Avrupa Ligi

23:00 Roma - Ajax

Kaynak: InterSinema.com

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