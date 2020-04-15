15 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı
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15 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı

15 Nisan 2020 Çarşamba günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

15.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 15.04.2020 06:45
15 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 Survivor Ekstra

01:30 Doya Doya Moda

03:30 Survivor Panorama 2020

06:00 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Oynat Bakalım

09:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

12:00 Survivor Panorama 2020

15:00 Doya Doya Moda

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

Kaynak: InterSinema.com

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