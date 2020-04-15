15 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı
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Kanal D, Masum, TV

15 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı

15 Nisan 2020 Çarşamba günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

15.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 15.04.2020 06:45
15 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Masum

00:30 Hayat Tamircisi

01:15 Masum

01:45 Poyraz Karayel

02:15 Poyraz Karayel

04:00 Akasya Durağı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:15 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:15 Hekimoğlu

20:15 Hızlı Ve Öfkeli 7

22:45 Galip Derviş

23:00 Kuzey Güney

Kaynak: InterSinema.com

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