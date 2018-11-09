15 Tüp ile Trafiğe Çıkan Motosiklet Sürücüsünün Tehlikeli Yolcuğu Anbean Kaydedildi
Batman'da motosiklette mutfak tüpleri ile yolculuk yapan bir kişi görenleri hayrete düşürdü. O anlar başka bir sürücü tarafından anbean kaydedildi.
Batman'da motosiklette mutfak tüpleri ile yolculuk yapan bir kişi görenleri hayrete düşürdü.
Batman'da tüpçülük yapan bir kişinin, motosikletine taktığı 15 adet büyük mutfak tüpü ile trafikte ilerlemesi görenleri şaşkına çevirdi. Olay, Ziya Gökalp Mahallesi'nde gerçekleşti.
MOTOSİKLETİNE 15 TÜP YÜKLEDİ
Batman'ın en işlek caddesi olan Turgut Özel Bulvarı'nda 15 mutfak tüpü taşıyan sürücüyü görenler gözlerine inanamadı.
VATANDAŞLAR KORKU DOLU GÖZLERLE İZLEDİ
Vatandaşların korkulu bakışlarına aldırmadan ilerleyen ve tüpçülük yapan motosiklet sürücüsü, motosikletinin arka bölümüne taktığı 15 adet tüple tehlike saçtı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına bu anlar saniye saniye yansıdı.
YORUMLAR (19)
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CEZAYI HAKETTİ AMA BU TÜPLERİ NASIL YERLEŞTİRDİ ÇOK İLGİNÇCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Türkiye değilmi vurdumduymazlık umarsamazlık. herşeyin en iyisini ben bilirim bişey olmaz kafasındaki bir yığın cahil insanCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Kadın tipim değilsin deyince oda tüpe bürünmüş :DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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tüpcü fikret mi ooooo :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Açılın yoldan ben PatManım Patman benim haCevap Yaz 1 Yayından Kaldır