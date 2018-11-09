15 Tüp ile Trafiğe Çıkan Motosiklet Sürücüsünün Tehlikeli Yolcuğu Anbean Kaydedildi

Batman'da motosiklette mutfak tüpleri ile yolculuk yapan bir kişi görenleri hayrete düşürdü.

Batman'da tüpçülük yapan bir kişinin, motosikletine taktığı 15 adet büyük mutfak tüpü ile trafikte ilerlemesi görenleri şaşkına çevirdi. Olay, Ziya Gökalp Mahallesi'nde gerçekleşti.

MOTOSİKLETİNE 15 TÜP YÜKLEDİ

Batman'ın en işlek caddesi olan Turgut Özel Bulvarı'nda 15 mutfak tüpü taşıyan sürücüyü görenler gözlerine inanamadı.

VATANDAŞLAR KORKU DOLU GÖZLERLE İZLEDİ

Vatandaşların korkulu bakışlarına aldırmadan ilerleyen ve tüpçülük yapan motosiklet sürücüsü, motosikletinin arka bölümüne taktığı 15 adet tüple tehlike saçtı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına bu anlar saniye saniye yansıdı.