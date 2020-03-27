- 15 milyonun yaşadığı Dakka şehri sessizliğe büründü - 15 milyonun yaşadığı Dakka şehri sessizliğe büründü Dünyaya hızlı bir şeklide yayılmaya devam eden korona virüs bilançosu nedeniyle dünyanın en kalabalık şehirleri arasında öne çıkan ve yaklaşık 15 milyon vatandaşın yaşadığı Dakka şehri adeta boş kaldı.

- 15 milyonun yaşadığı Dakka şehri sessizliğe büründü

DAKKA - Dünyaya hızlı bir şeklide yayılmaya devam eden korona virüs bilançosu nedeniyle dünyanın en kalabalık şehirleri arasında öne çıkan ve yaklaşık 15 milyon vatandaşın yaşadığı Dakka şehri adeta boş kaldı.

Dünya genelinde paniğe neden olan korona virüs Bangladeş'e de yayıldı. Resmi kaynaklardan alınan son verilere göre ülkede 48 vaka görülürken 5 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Virüse karşı ülke genelinde birçok tedbir alınırken okullarda eğitime ara verildi, kamu ve özel kurum kuruluşlara da tatil ilan edildi. Ülkede bulunan dünyanın en büyük doğal deniz plajı olan Cox's Bazar ile birlikte küçük büyük tüm eğlence mekanları da kapatıldı. Açıklanan uyarılara uymayan vatandaşlara gözaltına alınması için ülke genelinde ordu sokağa indirildi.

Söz konusu ülkenin en büyük ve dünyanın en kalabalık şehirleri arasında yer alan ve ülkenin başkenti Dakka ise tamamen kilitlendi. Ülke genelinde şehirlerarası deniz, hava ve kara yolları kapatılmadan önce edilen tatil açıklamasının ardından şehirde yaşayan vatandaşlar memleketlerine akın etmesi sonucunda şehir sessizliğe büründü. Her gün yüz binlerce vatandaşın bulunduğu caddeler ve sokaklar artık ıssız bir kenti yansıtıyor. Akşam saatlerinde renkli gece hayatı yaşayan şehirde bulunanlar kimse evden çıkmazken kentte sadece eczane, halk pazarı ve birkaç market açık bulunuyor.

Virüsten önce binlerce otobüs, çekçek, dolmuş gibi toplu taşıma araçlarının da azaldığı görülüyor. Vatandaşlar salgının bir an önce sona ermesini bekliyor.

Kaynak: İHA