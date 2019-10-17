15 milyon TL ödenek gelen Stadyum için çalışmalar başladı

17.10.2019 15:22

Elazığ'da profesyonel takımlara ev sahipliği yapan Atatürk Stadyumu'nun yıkılmasının ardından bir türlü başlanılamayan yeni stad inşaatı, bakanlık tarafından 15 Milyon TL'lik ödenek aktarımı sonrası başladı.



1974 yılında tamamlanarak Elazığ futbolunun hizmetine sunulan Elazığ Atatürk Stadyumu, bu yılın Ocak ayında yerinde yeniden yapılması için yıkılmıştı. Yıkım işleminin tamamlanmasının ardından beklenen ödenek gelmeyince, yapım çalışmaları bir süre aksadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 15 Milyon TL'lik ödenek aktarımının yapılmasıyla stadın yapımı için çalışma bugün itibariyle başladı.



Stadyum alanında incelemelerde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren,"Elazığ Atatürk Stadyumu çok anılar biriktirdiğimiz bir stadyumdu. İki profesyonel takımımıza ev sahipliği yapıyordu. Yıkıldıktan sonra 17 Ekim tarihi itibariyle yeni temel atma çalışmaları başladı. Milletvekillerimizin ve valimizin girişimleri ile Gençlik Spor Bakanlığı tarafından 15 Milyon TL'lik bir ödenek aktarıldı. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Elazığlı sporseverler stadyumun bir an önce bitmesini bekliyorlar. En kısa sürede tamamlanıp Elazığ sporunun hizmetine sunulacak" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA