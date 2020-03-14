15 milyon solucan ile organik gübre üretiyor 15 milyon solucan ile organik gübre üretiyor Ordu'da 4 yıl önce 500 bin solucan ile gübre üretimine başlayan Erkan Güzeldeğirmenci, solucan sayısını 30'a katladı 15 milyon solucan ile gübre üretimini sürdüren Güzeldeğirmenci, mesleğini severek yapıyor Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 yıl önce 500...

15 milyon solucan ile organik gübre üretiyor

Ordu'da 4 yıl önce 500 bin solucan ile gübre üretimine başlayan Erkan Güzeldeğirmenci, solucan sayısını 30'a katladı

15 milyon solucan ile gübre üretimini sürdüren Güzeldeğirmenci, mesleğini severek yapıyor

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 yıl önce 500 bin solucan ile gübre üretimine başlayan Erkan Güzeldeğirmenci, solucan sayısını 30'a katlayarak, aylık 3-4 ton arasında gübre üretiyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Erkan Güzeldeğirmenci, yaklaşık 5 yıl önce kendi fındık tarlalarında verimi arttırmak adına araştırma yaparken, solucan gübresinin faydalarını keşfetti. Fındığın verimini arttırmak adına üretime başlamaya karar veren Güzeldeğirmenci, DOKAP'ın hibe desteğiyle de 100 bin solucan ve 3 ton mama yardımı aldı. 4 yıl önce 500 bin solucan ile mesleğe başlayan Güzeldeğirmenci, solucan sayısını 30'a katlayarak, 15 milyon solucan ile aylık 3-4 ton organik gübre üretiyor.

"Köyümde verimi arttırma düşüncesi ile başladım"

Solucan gübresi üretimine bundan 4 sene önce başladığını ve 2 yıl boyunca kendi imkanlarıyla sürdürdükten sonra DOKAP kurumundan 100 bin solucan ve 3 ton mama desteği aldığını ifade eden ve aynı zamanda Ordu Solucan Gübresi Üreticiler Derneği Başkanı olan Erkan Güzeldeğirmenci, "Bu mesleğe, 'köyümde ne yapabilirim' düşüncesi ile başladım. Fındığı daha fazla nasıl iyileştiririm? Diye düşünürken, yaptığım araştırmalar sonucu solucan gübresinin çok faydalı olduğunu öğrendim. Daha sonra da bu gübreyi satın almak yerine kendim üretmeye karar verdim. Sektörle alakalı bir yıllık çalışmanın ardından burayı kurdum" dedi.

4 yılda solucanlar 30 katına ulaştı

Yaklaşık 4 yıl önce mesleğe başladığında 500 bin solucanı olduğunu ve şuan 15 milyon adet solucanı olduğuna aktaran Güzeldemirci, "Aylık 3-4 ton civarında üretim yapıyorum. Bu işte pazar, işletmecinin kendi yeteneği ile alakalı. Çok girişken bir işletmeci ise mutlaka pazarda yerini bulur. Ürünün tanıtımı iyi olursa, satışı da mutlaka iyi olur" şeklinde konuştu.

Güzeldemirci, DOKAP'tan gelen destekle birlikte kendisinden sonra 11 üreticiyi daha sektöre kazandırdıklarını belirterek, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteği ile şuanda bu işi yapan kayıtlı 26 kişinin olduğunu da sözlerine ekledi.

Bir süredir solucan gübresi ile fındık bahçelerini gübrelediğini ifade eden Rüştü İçpınar da organik olduğundan tercih ettiklerini belirterek, verimi arttırdığını ve toprağı gençleştirdiğini söyledi.

Kaynak: İHA