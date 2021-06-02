15 milyon dolarlık adanın sakinleri keçi ve tavşanlar
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15 milyon dolarlık adanın sakinleri keçi ve tavşanlar

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | Güncel

15 milyon dolarlık adanın sakinleri keçi ve tavşanlar Gökova Körfezi içinde yer alan ve 15 milyon dolara satışa çıkarılan Gelibolu Adası'nda yaşayan keçi ve tavşanlar, tur tekneleri ile gelen turistler tarafından besleniyor Gökova Özel Çevre Koruma bölgesi içinde kalan Gelibolu Adası'nda...

15 milyon dolarlık adanın sakinleri keçi ve tavşanlar

Gökova Körfezi içinde yer alan ve 15 milyon dolara satışa çıkarılan Gelibolu Adası'nda yaşayan keçi ve tavşanlar, tur tekneleri ile gelen turistler tarafından besleniyor

MUĞLA - Gökova Özel Çevre Koruma bölgesi içinde kalan Gelibolu Adası'nda yaşayan keçi ve tavşanlar, tur tekneleri ile gelen turistler tarafından besleniyor.

Akyaka ve Çamlı Mahallesi'nden Sedir Adası'na tur düzenleyen tekneler su altı mağarası nedeniyle Gelibolu Adası önünde mola veriyor. Teknedeki yerli ve yabancı turistler su altı mağarası üzerinde yüzerken adada bulunan keçi ve tavşanlar kıyıya kadar yanaşıyor.

Denizden adaya çıkan turistler burada keçi ve tavşanların yakın ilgisi ile karşılaşıyor. Yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken keçiler ve tavşanlar, özellikle yaz aylarında adaya gelen konuklar tarafından elle besleniyor.

15 milyon dolara satılığa çıkarılmıştı

Gökova Körfezi içinde yer alan Gelibolu Adası geçen yıl hissedarları tarafından satılığa çıkarılmıştı. Ada çevresinde su altı mağarası bulunurken, ada üzerinde herhangi bir yapı bulunmuyor. Yıllardır ada sakini keçiler ve tavşanlar yaşamlarını burada sürdürürken, kış aylarında ise Çamlı iskelesinden adaya hayvanlar için yiyecek taşınıyor.

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan ve 34 bin 854 metrekare alana sahip Gelibolu Adası'nın 22 hissedarı talipli çıkması durumunda fiyatta esneme payı bulunduğunu açıklamışlardı.

15 milyon dolarlık adanın sakinleri keçi ve tavşanlar
15 milyon dolarlık adanın sakinleri keçi ve tavşanlar
15 milyon dolarlık adanın sakinleri keçi ve tavşanlar
15 milyon dolarlık adanın sakinleri keçi ve tavşanlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun

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