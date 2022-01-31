15 metrelik tabelada mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

15 metrelik tabelada mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı, Halil İbrahim Yel - Güncel
 - Güncelleme:
15 metrelik tabelada mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

TOKAT'ın Turhal ilçesinde yol kenarında bulunan 15 metrelik tabelanın üzerinde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde yol kenarında bulunan 15 metrelik tabelanın üzerinde mahsur kalan yavru Kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kent girişinde bir fabrikaya ait 15 metrelik totem tabelaya tırmanan yavru sokak kedisi geri inemedi. Bölgeden geçen bir kişi  duyduğu kedi sesini duyarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kedinin tabelanın üstünde olduğunu tespit etti. Ekipler, merdivenle yukarı tırmanarak tabelanın üstünde mahsur kalan kediyi indirdi.


15 metrelik tabelada mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

15 metrelik tabelada mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

15 metrelik tabelada mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

15 metrelik tabelada mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Yel - Güncel

İtfaiye, kedi, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title