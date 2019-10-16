15 metrelik su kuyusuna düşen koyunu AFAD kurtardı

15 metrelik su kuyusuna düşen koyunu AFAD kurtardı

15 metrelik su kuyusuna düşen koyunu AFAD kurtardıNİĞDE - Niğde'de 15 metrelik su kuyusuna düşen koyunu AFAD ekipleri kurtardı.

16.10.2019 11:36
15 metrelik su kuyusuna düşen koyunu AFAD kurtardı

15 metrelik su kuyusuna düşen koyunu AFAD kurtardı

NİĞDE - Niğde'de 15 metrelik su kuyusuna düşen koyunu AFAD ekipleri kurtardı.

Çiftlik ilçesinde Bayram Çınar'a ait koyun, 15 metrelik su kuyusuna düştü. Kendi imkanlarıyla koyunu çıkaramayan Çınar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri 1 saatlik çalışma sonucunda kuyuya düşen koyunu kurtararak sahibine teslim etti.

Kaynak: İHA
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