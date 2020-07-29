15 metrelik kuyuya düşen genç kız yaralı olarak kurtarıldı
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15 metrelik kuyuya düşen genç kız yaralı olarak kurtarıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaklaşık 15 metrelik kuyuya düşen genç kız, 1 saatlik çalışma sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

15 metrelik kuyuya düşen genç kız yaralı olarak kurtarıldı
29.07.2020 20:58 | Son Güncelleme: 29.07.2020 23:21

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaklaşık 15 metrelik kuyuya düşen genç kız, 1 saatlik çalışma sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gürpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 14 yaşındaki İrem T. 15 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyuya inerek genç kıza ulaşan itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında İrem T.'yi yaralı olarak dışarı çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapışan İrem T., daha sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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