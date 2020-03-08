15 metrelik kayalıklardan düşüp, yaralandı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 15 metrelik kayalıklardan düşüp, yaralandı - Haber
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kemer, Güncel

15 metrelik kayalıklardan düşüp, yaralandı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde arkadaşıyla gezintiye çıkan Baykal Erdoğan (41), 15 metrelik kayalıklardan plaja düşerek yaralandı.

08.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:24
15 metrelik kayalıklardan düşüp, yaralandı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde arkadaşıyla gezintiye çıkan Baykal Erdoğan (41), 15 metrelik kayalıklardan plaja düşerek yaralandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden alınan Baykal Erdoğan, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kemer'e tatil için gelen Baykal Erdoğan ve arkadaşı, Kiriş ile Kemer arasında bulunan Koca Burun mevkiinde gezintiye çıktı. Saat 17.30 sularında Baykal Erdoğan, henüz bilinmeyen nedenle 15 metre yükseklikteki kayalıklardan plaja düştü. Arkadaşının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine Kemer İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri karadan yol olmadığı için denizden olayın yaşandığı noktaya ulaştı. Yerde yatan Baykal Erdoğan'ı alan ekipler, G-Marina içerisinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda hazır bekleyen ambulansa getirdi.Ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne götürülen Baykal Erdoğan'ın bilinci açık ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
AK Partili eski vekil fikir değiştirdi! Babacan'ın partisinde yer almayacak Haber
AK Partili eski vekil fikir değiştirdi! Babacan'ın partisinde yer almayacak
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti Haber
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Angela Merkel Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Fahrettin Altun
Magazin Can Yaman Levent Can Gülben Ergen Muhterem Nur
Spor Berkay Şahin Gökhan Gönül Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: 15 metrelik kayalıklardan düşüp, yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 20:01:47. #1.14#