15 metre yüksekten el arabası ile aşağı düşen işçi şans eseri hayatta kaldı
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15 metre yüksekten el arabası ile aşağı düşen işçi şans eseri hayatta kaldı

- (Özel) 15 metre yüksekten el arabası ile aşağı düşen işçi şans eseri hayatta kaldı 15 metreden toprak zemine düştü el bileği kırılarak hayatta kaldı Denizli'de bir inşaat işçisi çalıştığı 3 katlı inşaatın çatı katından harç taşıdığı el arabasıyla aşağı düştü.

15 metre yüksekten el arabası ile aşağı düşen işçi şans eseri hayatta kaldı
28.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:00

- (Özel) 15 metre yüksekten el arabası ile aşağı düşen işçi şans eseri hayatta kaldı

15 metreden toprak zemine düştü el bileği kırılarak hayatta kaldı

DENİZLİ - Denizli'de bir inşaat işçisi çalıştığı 3 katlı inşaatın çatı katından harç taşıdığı el arabasıyla aşağı düştü. Şans eseri hayatta kalan işçi kazayı el bileği kırılarak atlattı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi Hüseyin Çokal Caddesi üzerine bulunan bir inşaatta meydana geldi. Duvar ustası olduğu öğrenilen Ömer B., 3 katlı binanın çatı katında duvar örmek için harç hazırladı. Hazırladığı harcı tuğlaların örüleceği alana götürdüğü sırada dengesini kaybeden Ömer B., el arabası ile birlikte yaklaşık 15 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

Diğer çalışanların olayı görmesi üzerine sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Oruçlu olduğu öğrenilen yaralı inşaat işçisi ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı ve el bileğinde kırık olduğu öğrenildi.

Olayın ardından bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri gelerek incelemelerde bulunurken,

olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15 metre yüksekten el arabası ile aşağı düşen işçi şans eseri hayatta kaldı

Kaynak: İHA

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