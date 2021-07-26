15 metre yükseklikten uçan otomobildeki doktor çift yaralandı (2)

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİAntalya'da 15 metre yükseklikten uçan otomobilde yaralanan doktor çiftten Mert Şimşek kurtarılamadı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Antalya'da 15 metre yükseklikten uçan otomobilde yaralanan doktor çiftten Mert Şimşek kurtarılamadı. Tedavisi için hastaneye götürülen Mert Şimşek'in doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Eşi Aslıhan Ensari Şimşek'in tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları