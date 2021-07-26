15 metre yükseklikten uçan otomobildeki doktor çift yaralandı
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15 metre yükseklikten uçan otomobildeki doktor çift yaralandı

15 metre yükseklikten uçan otomobildeki doktor çift yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da şarampole girip 15 metre yükseklikten uçan otomobildeki doktor çift Aslıhan Ensari Şimşek (30) ile Mert Şimşek (35) yaralandı.

ANTALYA'da şarampole girip 15 metre yükseklikten uçan otomobildeki doktor çift Aslıhan Ensari Şimşek (30) ile Mert Şimşek (35) yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Korkuteli- Antalya karayolunun Tahtalı Beli mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 07 AS 0647 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Şarampole girerek yaklaşık 50 metre savrulan otomobil, 15 metre yükseklikten uçtu. Kazada, Ankara'dan tatil için Antalya'ya gelen doktor çift Aslıhan Ensari Şimşek ile Mert Şimşek yaralandı.

Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan Şimşek çifti için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan çiftten Mert Şimşek'in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Görgü tanığı Mücahit Aydın, "Biz tam geçiyorduk, araçtan dumanlar çıktığını gördük. Hemen koşup, araçtan yaralıları çıkardık. Sonra da ambulans çağırdık. Gelen ambulansa da yaralıları teslim ettik" dedi.


15 metre yükseklikten uçan otomobildeki doktor çift yaralandı
15 metre yükseklikten uçan otomobildeki doktor çift yaralandı
15 metre yükseklikten uçan otomobildeki doktor çift yaralandı
15 metre yükseklikten uçan otomobildeki doktor çift yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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