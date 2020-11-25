15 metre derinlikte kaçak kazı yapan 7 kişiye suçüstü
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15 metre derinlikte kaçak kazı yapan 7 kişiye suçüstü

25.11.2020 11:30 | Son Güncelleme: 25.11.2020 11:33
15 metre derinlikte kaçak kazı yapan 7 kişiye suçüstü

BURSA'da Uludağ eteklerinde yer alan bir tepede, kaçak kazı yapan 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

BURSA'da Uludağ eteklerinde yer alan bir tepede, kaçak kazı yapan 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Merkez Osmangazi ilçesi, Yiğitali Mahallesi'nde bulunan Pirenlik tepe mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti.  15 metre derinlikteki kazının yapıldığı yere düzenlenen operasyonda şüpheliler F.Ö. (48), M.T. (51), Z.G. (42), H.K. (32), F.K. (42), M.K. (40) ve A.Ü. (44) yakalandı. Ayrıca şüphelilerin yanlarında bulunan 20 metre uzunluğunda seyyar merdiven, 15 metre uzunluğunda makaralı halat, 20 metre uzunluğunda seyyar kablo, 2 adet kazma, 2 adet kürek, 10 metre uzunluğunda seyyar lamba, 2 adet hilti makinası, elmaslı delme makinası, delici elmas boru, jeneratör ve kazı için kullanılan muhtelif demir malzemelere el konuldu.Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


15 metre derinlikte kaçak kazı yapan 7 kişiye suçüstü
15 metre derinlikte kaçak kazı yapan 7 kişiye suçüstü
15 metre derinlikte kaçak kazı yapan 7 kişiye suçüstü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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