15. Mersin Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı açıldı

05.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:46

15. Mersin Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı, 200'ün üzerinde firmanın katılımıyla kapılarını açtı.

Mersin CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılışına Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iş dünyasından temsilciler katıldı.

Vali Su, açılışta yaptığı konuşmada, Mersin'in potansiyelinin ortaya çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, fuar süresince yapılacak ikili görüşmelerin, Türkiye'nin ihracatına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Mersin'in tarım üretiminin ülke ekonomisi için önemli olduğunu belirtti. Seçer, tarımın geliştirilmesi konusunda herkesin sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılar fuar alanını gezdi.

Yerli ve yabancı 200'den fazla firmanın ürünlerinin sergileneceği ve 40 bin ziyaretçi beklenen fuar, 8 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA