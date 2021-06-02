15 Mayıs ve Topraklık Mahallesi'nde Su Kesintisi
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15 Mayıs ve Topraklık Mahallesi'nde Su Kesintisi

15 Mayıs ve Topraklık Mahallesi'nde Su Kesintisi
Habermetre - Haberler | Toplum

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 15 Mayıs ve Topraklık Mahallesi'nde su kesintisi yapılacaktır.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 15 Mayıs ve Topraklık Mahallesi'nde su kesintisi yapılacaktır. 02. 06. 2021 Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün 3 Haziran 2021 Perşembe günü içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 09. 00 - 20. 00 saatleri arasında 15 Mayıs ve Topraklık Mahallesi'nde su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir. . Benzer Başlıklar

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Kaynak: Habermetre

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